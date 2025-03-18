У Росії вщент розбився військовий гелікоптер: екіпаж не вижив (фото)

На борту було двоє людей

У Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28. Подія сталася в Ленінградській області, а згідно з офіційними даними дві особи загинули.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наголошується, що подія сталася в районі села Шуговиці у Волосівському районі.

Очевидці повідомили, що відразу після падіння був помітний яскравий спалах. Гелікоптер, який стояв на обліку Повітряно-космічних сил РФ, виконував навчальний політ.

Що спричинило падіння встановлюватиме спеціальна комісія, яка вже прибула на місце.

Як відомо, Мі-28 є дуже рідкісним російським ударним гелікоптером, який за своїми характеристиками нагадує Ка-52. За ідеєю він повинен призначатись для боротьби з броньованою технікою та повільними повітряними цілями, проте на практиці він показав себе дуже слабким.

Наприклад, у вересні 2023 року росіяни похвалилися відео збиття дрону UJ-22 з крейсерською швидкістю 120 км/год. Враховуючи, що 30-мм гармати кілька хвилин не могли влучити в український БПЛА, можна зрозуміти наскільки вертоліт застарів і не підходить для умов сучасного поля бою. Примітно, що на передовій вони не з’являлися з кінця 2022 року, а пізніше стало відомо, що росіяни намагаються їх продати в одну з африканських країн.