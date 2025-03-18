"Вертушка" как у Брежнева: по какому телефону говорит Путин с Трампом и другими президентами

Интерьер кабинета в Кремле выглядит, будто застрял во времени

Как известно Владимир Путин не особо ценит достижения современных технологий, а потому пользуется весьма архаичной техникой. Из-за этого, его кабинет выглядит так, будто он навсегда застрял в 80-90-х годах прошлого века.

Сам Путин ранее говорил, что у него есть "другие возможности" находиться на связи. По его словам, для того, чтобы кому-то позвонить, ему достаточно нажать на одну кнопку.

"У меня есть другие возможности просто. Так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", — говорил он.

Однако ранее в сети показывали фотографии его кабинета, на которых видно, что телефонов у него аж четыре и на некоторых даже есть кнопки. Кроме того, в кабинете есть относительно современный большой монитор, а также компьютер с операционной системой Windows XP, которую компания Microsoft прекратила поддерживать в 2014 году.

Обычно правительственные телефоны, которые на сленге называют "вертушками", подключаются к специальной линии, защищенной от прослушивания, чтобы предотвратить утечку государственной тайны.

Сленговое название происходит от дискового барабана, с помощью которого осуществлялся набор номера. При этом слово осталось в обиходе, даже когда телефоны заменили на кнопочные.

Хотя в Кремле первые кнопочные телефоны начали появляться под конец эпохи Никиты Хрущева, но полноценное распространение там уже произошло при Леониде Брежневе.

Один из телефонов Брежнева

Как сообщалось ранее, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин пообещал не атаковать украинскую энергетику.