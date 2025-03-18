Опоздал, чтобы продемонстрировать силу? Путин заставил Трампа ждать начала переговоров – СМИ

Разговор начался на час позже

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным начался на час позже запланированного — в 16:00 по киевскому времени. Ранее Кремль анонсировал начало в 15.00.

На это обратили внимание журналисты британского издания SkyNews. По информации российских государственных СМИ сегодня Путин выступал на встрече с представителями бизнеса в Москве.

Он покинул мероприятие только в 15:52 по киевскому времени.

По предположению британских журналистов, это означает, что Трампу, вероятно, пришлось ждать разговора.

Такое опоздание напоминает предыдущие случаи, когда российский лидер использовал задержки и опоздание как демонстрацию доминирования. Так, на прошлой неделе спецпредставитель Трампа Стив Виткофф также прибыл в Москву в обед, но встретился с Путиным только вечером. Позже Трамп назвал информацию о том, что его спецпредставителя заставили ждать неправдой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ИИ оценил шансы на договоренности Трампа и Путина. Также ИИ спрогнозировал шансы на то, что РФ в случае достижения договоренностей будет их соблюдать.