"Вертушка" як у Брежнєва: яким телефоном говорить Путін з Трампом та іншими президентами

Інтер’єр кабінету в Кремлі виглядає, ніби застряг у часі

Як відомо, Володимир Путін не особливо цінує досягнення сучасних технологій, а тому користується вельми архаїчною технікою. Через це його кабінет виглядає так, ніби він назавжди застряг у 80-90-х роках минулого століття.

Сам Путін раніше говорив, що має "інші можливості" перебувати на зв’язку. За його словами, для того, щоби комусь зателефонувати, йому достатньо натиснути на одну кнопку.

"У мене є інші можливості просто. Так мені простіше зняти трубку спеціального зв’язку і мені знайдуть будь-якого абонента", — говорив він.

Однак раніше в мережі показували фотографії його кабінету, на яких видно, що телефонів у нього аж чотири і на деяких навіть є кнопки. Крім того, у кабінеті є відносно сучасний великий монітор, а також комп’ютер із операційною системою Windows XP, яку компанія Microsoft припинила підтримувати у 2014 році.

Зазвичай урядові телефони, які на сленгу називають "вертушками", підключаються до спеціальної лінії, захищеної від прослуховування, щоб запобігти витоку державної таємниці.

Сленгова назва походить від дискового барабана, за допомогою якого здійснювався набір номера. При цьому слово залишилося в побуті, навіть коли телефони замінили на кнопкові.

Хоча в Кремлі перші кнопкові телефони почали з’являтися під кінець епохи Микити Хрущова, але повноцінне поширення там вже відбулося за Леоніда Брежнєва.

Один із телефонів Брежнєва

Як повідомлялося раніше, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін пообіцяв не атакувати українську енергетику.