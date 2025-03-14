В Подмосковье слышны взрывы, несколько аэропортов закрыты из-за угрозы дронов (фото)

Это – третий по величине московский аэропорт

Аэропорт "Внуково" в Москве приостановил работу ранним утром в пятницу, 14 марта. Также ограничения полетов введены и в аэропорту в Калуге. Взрывы прогремели в подмосковной Балашихе, также взрывы были в ЖК "Южная Битца" в Подмосковье.

О взрывах в Подмосковье информирует Telegram-канал ASTRA. Как сообщают РосСМИ, во "Внуково" задержаны рейсы на вылет и на прилет. Там был введен план "Ковёр", это означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

"Внуково" – третий по величине московский аэропорт, один из пяти международных аэропортов в столице РФ. Он расположен в пределах Москвы, в 10 км юго-западнее МКАДа.

В то же время, жители подмосковных Одинцово и Щелково сообщают о звуках взрывов. Жители подмосковной Балашихи сообщают о дыме в городе после звуков взрывов.

Дым после взрыва в Балашихе

Южная Битца

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 14 марта в российском Туапсе (Краснодарский край) было громко, поскольку ударные беспилотники в очередной раз атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Нефтяные мощности, похоже, были удачно поражены: на месте попаданий разгорелся сильный пожар, подтверждающий фото и видео с места событий. После взрывов в районе нефтеперерабатывающих мощностей вспыхнуло яркое пламя.