Слова Трампа и Путина об окружении ВСУ в Курской области опровергли в ЦРУ — Reuters

ВСУ столкнулись с сильнім давлением, но не были окружены

Украинские военные в Курской области в последние дни отступили, но не окружены российскими войсками. Данные ЦРУ опровергают соответствующие недавние заявления президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Разведывательные агентства США, включая ЦРУ, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе. Однако Трамп продолжает настаивать, что ВСУ якобы окружены. Об этом сказал американский чиновник и другой человек, знакомый с этим вопросом, пишет Reuters.

"Украинские войска столкнулись с сильным давлением со стороны российских войск, однако они не окружены полностью", — говорят официальные лица.

Что говорили Трамп и Путин

13 марта Путин сделал заявление, в котором "предложил" военным ВСУ, находящимся на территории российского региона, сложить оружие и сдаться в плен.

"В случае отказа сдаться в плен украинские военные на Курщине будут уничтожены. Ближайшее время покажет, воспользуется ли Киев шансом спасти своих людей в Курской области", — заявил российский президент.

Эксперты описали заявление Путина, что украинские войска в Курске отрезаны и в конечном итоге должны будут "сдаться или умереть", как дезинформацию, призванную показать, что Россия предлагает уступки, спасая жизни украинских солдат, что дает Путину рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.

14 марта Дональд Трамп сказал, что просил Путина "пощадить жизни тысяч украинцев", которые, по его словам, были "полностью окружены" и уязвимы. Трамп повторил заявление об "окруженных" украинских силах 17 и 18 марта.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский опроверг, что ВСУ окружены и заявил, что Путин лжет о реальном положении дел на местах.

К слову, украинский историк Андрей Плахонин на своей странице в Facebook прокомментировал эксклюзивный материал Reuters следующим образом:

"Мало ли, что говорит разведка. Важно только что Габбард с Вэнсом в сториз посмотрели. Это и идёт Трампу на стол".

Что известно об операции в Курской области

Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области, однако в результате российских контратак часть территории была потеряна.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из них: безвозвратные — более 22,2 тыс., санитарные — 31,8 тыс., пленные — 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти полторы тысячи дронов.

Российская авиация осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области и в результате авиаударов по городу Суджа, этот населенный пункт почти полностью разрушен.

В марте российские войска сумели добиться успехов в продвижении в Курской области. В Институте изучения войны считают, что именно решение Белого дома по прекращению обмена разведданными с Украиной могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по состоянию на 19 марта Силы обороны почти покинули свой плацдарм в Курской области, в то же время, нашим подразделениям удалось избежать масштабного окружения российскими войсками.