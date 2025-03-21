Трамп сделал важное заявление о перемирии в Украине и не только

Высказался и о возможности войны США и Китая

США, Украина и Россия наметили определенные контуры мирного соглашения по войне, заявил американский президент Дональд Трамп. Он также высказался о вероятности войны с Китаем.

Как отметил Трамп в прямом эфире на своей странице в Facebook, США продолжают плодотворно работать над приближением мира в Украину.

"Уже есть контуры мирного соглашения о войне в Украине по итогам контактов с Путиным и Зеленским (главой России и президентом Украины соответственно — Ред.)", — сказал Трамп.

По его словам, очень скоро Украину ожидает полное прекращение огня. В то же время, отвечая на вопросы корреспондента, планируют ли США вводить дополнительные санкции против атакующей Украину РФ, Трамп сказал: "Ну, они воюют друг против друга".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с чешским коллегой Петром Павелом говорил, что Киев представит список объектов для моратория на удары в Саудовской Аравии.

Также президент США заверил, что в настоящее время Штаты не заинтересованы в войне с Китаем. Однако если это все же произойдет, они будут готовы.

Напомним, что очередной раунд переговоров Соединенных Штатов Америки с российской стороной по поводу деталей прекращения огня в Украине состоится уже в понедельник, 24 марта. Площадкой для переговоров станет столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Известно, что российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Бесида, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появился план размещения миротворцев в Украине.