"Украина остановила Россию сама": генерал объяснил, почему миротворцам в Украине не нужны США и их поддержка

Ходжес скептически отнесся к возможности обеспечения поддержки миротворцев со стороны США – по его мнению, Трамп слишком пророссийский

Западные страны, которые планируют организовать миротворческую миссию в Украине после прекращения войны, могут сделать это без помощи США. Россия не столь сильна в военном плане, чтобы Европа нуждалась в дополнительной защите от российских военных.

Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии "Радио Свобода". Годжес напомнил, что украинские военные в начале войны остановили отборные подразделения русской армии почти самостоятельно, с минимальной помощью от Запада.

"Украина остановила Россию почти сама. Солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Польши, с которыми я встречался в течение многих лет — это достойные женщины и мужчины с хорошим снаряжением", — сказал он.

При этом Ходжес скептически отнесся к возможности обеспечения поддержки миротворцев США. Он отметил, что Трамп и его администрация слишком привержены России, поэтому шансов на военное участие США почти нет – этот Белый дом не готов на такие шаги. Генерал добавил, что как минимум британские военные прорабатывали сценарии размещения миротворцев.

"Я имею в виду, если говорить о зоне разграничения, где есть войска между украинцами и россиянами, то это огромное количество войск. Если говорить о размещении их за украинцами, это, вероятно, меньшее количество. Это безопаснее, но менее эффективно", — сказал он.

Ходжес добавил, что в случае, если миротворцам, расположенным в 100 километрах от сил Украины, придется каждый раз просить разрешения Брюсселя, чтобы сбить беспилотник россиян, ни о какой эффективности не будет и речи. Миротворцам потребуется больше свободы в принятии решений, а для этого ЕС должен прекратить пугаться России и ее ядерных угроз. Британия и Франция имеют свои ядерные силы: они не очень многочисленны, если сравнивать с российскими, однако остаются эффективным средством сдерживания.

Между тем Великобритания рассуждает о том, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций.

Отметим, что второй саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых предоставить силы для того, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус. Следующий саммит, уже третий, состоится в Париже 27 марта, на него пригласят Украину.