Гибрид БПЛА и ПТУР: россияне показали свою новую ракету, что о ней известно (видео)

Серийное производство может быть запущено летом 2025 года

Недавно в российских СМИ прошла публичная презентация новой небольшой твердотопливной ракеты "Солист". Это гибридная система ракеты и беспилотного летательного аппарата.

Россияне пока только проводят испытания этой ракеты. Соответствующие видео были уже опубликованы в сети. Об этом пишет Bulgarianmilitary.

Известно, что ракета разработана на КЭМЗ (Кизлярский электромеханический завод) и представляет собой гибридную тактическую систему, сочетающую функции противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) и беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщает Defense Express, "Солист" имеет длину в 1,2 метра, при взлетном весе до 20. После запуска из транспортно-пускового контейнера "по минометному" ракета поднимается на высоту до 2 км, раскрывает управляющие аэродинамические поверхности, а оператор начинает управлять ею, получая изображение с камеры. Фактически речь идет о телевизионной наводке, как в FPV-дронах.

Основные технические характеристики:

длина — 1,2 м;

вес — 20 кг;

максимальная скорость — до 500 км/ч;

максимальная высота подъема — 2000 м;

дальность управления — до 2 км.

Серийное производство может быть запущено летом 2025 года.

Инфорафика росСМИ

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