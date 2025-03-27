На бронепоезде? В Россию собирается ехать Ким Чен Ын, что известно

Точной даты визита пока нет

Северокорейский глава Ким Чен Ын собирается ехать в Россию. В настоящий момент уже ведется подготовка его визита.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе конференции Российского совета по международным делам "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений". Однако точная дата визита не была сообщена.

"Подготовка всегда у нас ведется (…) Мы всегда со всеми ведем переговоры, в том числе по поводу обмена визитами", — сказал Руденко.

Также он заявил, что готовится визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу Северной Кореи Пхеньян "для продолжения стратегического диалога с КНДР".

К слову, ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков высказывался на тему визита Ким Чен Ына. Он говорил, что у северокорейского лидер есть "действующее" приглашение посетить Россию и что сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как происходят поездки главы КНДР в Россию

Обычно во время таких визитов Ким Чен Ын исключительно использует свой бронепоезд. По крайней мере, таким образом он добирался до РФ в прошлые разы.

Стоит отметить, что из-за большого веса брони на поезде, он двигается очень медленно — не более 37 км/в час. При этом сам поезд довольно длинный — в нем 90 вагонов.

Вагоны окрашены зеленый и желтый цвета, пишет РБК-Украина. Внутри — глянцево-белые интерьеры с длинными столами, мониторами с плоскими экранами. Также есть комнаты с красными кожаными креслами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын призвал создать современную армию на фоне участия солдат КНДР в войне России против Украины. Эта армия, по его словам, должна быть "способна противостоять любым вызовам войны".