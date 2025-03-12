На месте бывшего дворца Ким Чен Ина сделали ядерный бункер: как его замаскировали (спутниковые снимки)

В КНДР заявили, что еще один выстрел со стороны Южной Кореи может стать поводом к войне

Северная Корея скрыла новый ядерный бункер под видом частного гольф-клуба. Спутниковые снимки свидетельствуют, что в окрестностях Пхеньяна появились бетонные площадки, которые могут использоваться для запуска баллистических ракет.

Об этом сообщает DailyMail со ссылкой на Центр нераспространения имени Джеймса Мартина при Институте Миддлбери, исследовавших объект с помощью инфракрасных снимков. По их данным, летом 2024 года на месте бывшего зимнего дворца Ким Чен Ина были построены бетонные платформы, впоследствии замаскированные под ландшафт гольф-поля.

Специалисты отмечают, что такие структуры идеально подходят для размещения пусковых установок для ядерных ракет, что еще больше обостряет угрозу Северной Кореи.

В то же время, Пхеньян заявил, что "один случайный выстрел" из Южной Кореи может стать поводом для войны.

Это произошло после инцидента, когда южнокорейские военные во время учений из США ошибочно сбросили бомбы на собственные населенные пункты, ранив 31 человека.

Кроме того, Ким Чен Ын продолжает наращивать военный потенциал: недавно КНДР представила новую подлодку, которая, по оценкам экспертов, способна нести до десяти ядерных ракет. В Пхеньяне заявили, что это часть стратегии сдерживания США и их союзников.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын призвал создать современную армию на фоне участия солдат КНДР в войне России против Украины. Эта армия, по его словам, должна быть "способна противостоять любым вызовам войны".