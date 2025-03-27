На бронепоїзді? До Росії збирається їхати Кім Чен Ин, що відомо

Точної дати візиту поки що немає

Північнокорейський глава Кім Чен Ин збирається їхати до Росії. Наразі вже ведеться підготовка його візиту.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко під час конференції Російської ради з міжнародних справ "Росія та Індія: до нового порядку денного двосторонніх відносин". Однак точної дати візиту не було повідомлено.

"Підготовка завжди у нас ведеться (…) Ми завжди з усіма ведемо переговори, у тому числі щодо обміну візитами", — сказав Руденко.

Також він заявив, що готується візит глави МЗС РФ Сергія Лаврова до столиці Північної Кореї Пхеньян "для продовження стратегічного діалогу з КНДР".

До речі, раніше речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловлювався на тему візиту Кім Чен Ына. Він говорив, що північнокорейський лідер має "діюче" запрошення відвідати Росію і що терміни візиту будуть узгоджені дипломатичними каналами.

Як відбуваються поїздки глави КНДР до Росії

Зазвичай під час таких візитів Кім Чен Ин виключно використовує свій бронепоїзд. Принаймні таким чином він діставався РФ до минулих разів.

Варто зазначити, що через велику вагу броні поїздом, він рухається дуже повільно — не більше 37 км/год. При цьому сам потяг досить довгий – у ньому 90 вагонів.

Вагони пофарбовані зеленим і жовтим кольорами, пише РБК-Україна. Усередині – глянсово-білі інтер’єри з довгими столами, моніторами з плоскими екранами. Також є кімнати із червоними шкіряними кріслами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що керівник Північної Кореї Кім Чен Ин закликав створити сучасну армію на тлі участі солдатів КНДР у війні Росії проти України. Ця армія, за його словами, має бути "здатною протистояти будь-яким викликам війни".