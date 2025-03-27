Больше, чем говорили эксперты. Генштаб раскрыл, сколько ракет уничтожили ударом по "Энгельсу-2"

На этом аэродроме базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160

В результате дроновой атаки на российский аэродром "Энгельс-2" оккупанты потеряли 96 крылатых ракет. Эти боеприпасы должны были использовать для нанесения трех ракетных ударов в течение апреля-марта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что ракеты уничтожены не только путем попадания, но и вторичной детонации.

"В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования", — говорится в сообщении.

"Энгельс-2" на карте

По данным Генштаба, этот удар имел большие последствия для армии оккупантов, ведь также пострадали места хранения авиационного топлива — уничтожены значительные запасы.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, на аэродроме "Энгельс-2" могли уничтожить ракеты Х-101 и Х-55/555. Их количество могло составить приблизительно 50 шт. К тому же, там базировались самолеты Ту-95МС и Ту-160.

Что известно о ракетах

Ракета Х-101 – это стратегическая авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – земля". Ее запускают из стратегических бомбардировщиков Ту-160 или Ту-95МС. Дальность полета – более 5,5 тысяч километров. Вес боевой части составляет до 400 кг, а скорость – до 720 километров в час.

Ракета Х-55/555 – стратегическая авиационная крылатая ракета советской разработки. Предназначена для поражения стационарных целей. Носителями этих ракет являются самолеты Ту-95МС и Ту-160. Скорость полета составляет до 830 км/ч, а вес боевой части – 410 кг.

Ранее "Телеграф'' рассказывал, что показали спутниковые снимки с аэродрома Энгельс-2 в России, который атаковали беспилотники.