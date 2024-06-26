"Едут покупать место на кладбище": сеть "взорвала" пародия на встречу Путина с Ким Чен Ыном (видео)

Видео начинается со "сцены", где Путин везет Ким Чен Ына в автомобиле

Во время своего визита в КНДР президент России Владимир Путин получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына несколько подарков, один из них оказался с "сюрпризом", поскольку напоминал "будущее надгробие". В сети это вызвало волну смеха. Но новую порцию юмора украинцы получили благодаря дубляжной пародии на встречу глав двух государств в Северной Корее.

Отечественная актриса дубляжа Екатерина Сергеева, которая часто снимает пародии на российских знаменитостей, на своей странице в Instagram представила новый шедевр, высмеяв встречу Путина и Ким Чен Ына. Он буквально "взорвал" сеть.

Ролик называется "Каникулы Путлэра в Корее" и начинается он со "сцены", в которой российский захватчик катает на автомобиле главу КНДР. Он удивляется наличию хороших дорог в стране, отмечая: "Не то, что у нас". Также в пародии Путин признается, что готов с Ким Чен Ыном ехать куда угодно, хоть на край света, главное, чтобы "не в Гаагу" и чтобы не сидеть в своем бункере.

Потом за руль автомобиля садится глава КНДР, который везет Путина в "лучший корейский склеп", где к его приезду подготовили оградку, венки, а также "будущее надгробие". Но судя по кадрам, Путин такому подарку не обрадовался.

Реакция украинцев не заставила себя долго ждать. В комментариях фолловеры актрисы отметили, что это видео "сделало их день". Также пользователи сети пишут, что как бы Путин не старался, а от суда в Гааге ему убежать не удастся.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

"Телеграф" писал ранее, что российскому диктатору Владимиру Путину в КНДР подарили псов-"грозу тигров". Эта порода собак практически неизвестна за пределами страны.