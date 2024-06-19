Куча дефектов и заоблачная цена: что известно об автомобиле Aurus, на котором Путина возили по КНДР (фото)

Путин появился на Aurus Senat с русскими номерами

На днях Путин уже второй раз за всю историю посещает КНДР. Лидер этой страны Ким Чен Ин увесил весь Пхеньян портретами российского диктатора и триколорами. А самого Путина катает на люксовом Aurus Senat, который ему и подарил в феврале этого года.

Правда, автомобиль этот очень плох. Он буквально дефектный, а дизайн его почему-то очень похож на Rolls-Royce. В принципе, воровать технологии или внешний вид и выдавать его как некую инновационную разработку – это очень в стиле россиян. Они так поступают еще с послевоенных времен.

Слева на фото – Rolls-Royce Phantom, справа – Aurus Senat

Низкое качество российского премиального автомобиля

Aurus Senat – это российский люксовый автомобиль, выпускаемый компанией Aurus (прежнее название – Проект "Кортеж"). Разработка велась с 2013 года для создания автомобилей представительского класса для чиновников.

Senat – седан с задним или полным приводом, доступный также в удлиненной версии (именно таковыми владеют Путин и Ким Чен Ын). Оснащается бензиновым турбированным двигателем V8 объемом 4,4 л мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Имеет роскошный и просторный салон с использованием высококачественных материалов и дорогостоящих отделочных элементов. Согласно заявлениям, автомобиль имеет защиту от огнестрельного оружия и даже взрывов.

Senat позиционируется как конкурент высшего класса премиальных седанов, таких как Mercedes-Maybach S-Class. Она производится с 2018 года в Татарстане. Но качество здесь точно не немецкое, ведь у автомобиля есть куча недостатков. Автомобиль по цене в 317 тысяч долларов и более – дефектен. Всего в 10 метрах от начала поездки в нем многое сломалось. К примеру, загорелась функция "не доступный круиз-контроль", затем перестал работать дополнительный стоп-сигнал, появились соответствующие сообщения об ошибках на бортовом компьютере.

Но это не самое ужасное. Автомобиль не может ехать прямо, постоянно ведет его вправо. Наверное, дело в неправильном развале-схожении колес.

Также появились проблемы с мультимедиа. Ее параметры невозможно было отрегулировать, пока не заглушишь двигатель. Об этом рассказал сотрудник московского детейлинг-центра Sopun Lab.

Но низкое качество подтверждается не только рассказом сотрудника одного крутого СТО. Согласно рассказу одного "счастливчика", который смог приобрести седан, Aurus Senat – это тот случай, когда богатые тоже плачут. В частности, он говорит, что это автомобиль, который лучше держать под крышей теплого гаража. Он не для ежедневных поездок. Пользуется владелец этого автомобиля им очень редко. Но в этих редких выгулах удалось увидеть многочисленные дефекты. В частности, как при сборке (есть многочисленные прозрачные на кузове), а также неравномерность цвета бамперов. Но хозяин этого автомобиля больше всего беспокоится из-за плавности хода этого премиального авто. Он говорит, что пятые точки пассажиров очень страдают от поездок по машине.

Ранее "Телеграф" писал о начинке самой прогрессивной в России Lada Vesta. В ней даже нет подушек безопасности, не говоря уже о круиз-контроле или мультимедиа.