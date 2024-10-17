В Украине упростили приватизацию государственных банков, что это значит

Принятие документа было требованием Всемирного банка

Владимир Зеленский подписал закон №11474 "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков". Его принятие было требованием Всемирного банка.

Об этом пишет сайт Минфина. Ссылаются на сообщения нардепа Ярослава Железняка. Закон должен упростить приватизацию государственных банков.

Отметим, что Верховная рада приняла закон в целом 19 сентября.

Ключевые нововведения закона направлены на привлечение более широкого круга инвесторов и повышение эффективности процесса приватизации. Теперь государство готово рассматривать продажу любой доли своей собственности в банках, а не только полного пакета акций, как было раньше. Это открывает новые возможности для частных инвестиций и стратегических партнерств.

Законом также повышены требования к финансовым советникам, которые вовлекаются в процесс продажи. Это должно обеспечить более профессиональный подход к оценке и реализации банковских активов. Важным нововведением является включение международных доноров в процедуры отбора советников и самой продажи, что повышает прозрачность и доверие к процессу.

Обновлены правила определения цены и проведения аукционов в соответствии с рекомендациями Всемирного банка, приближающими украинскую практику к международным стандартам. Закон также учитывает возможность участия только одного потенциального инвестора в аукционе, адаптируя процедуру к разным рыночным ситуациям.

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