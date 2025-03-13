Что будет, если остановить мобилизацию, как того требует Путин: сценарий политолога

Политтехнолог рассказал, что будет происходить после прекращения огня

Президент Российской Федерации сейчас не может отказываться от прекращения огня, потому и выдвигает условия, которые должен выполнить Киев, в том числе прекращение мобилизации. Если Украина остановит мобилизацию и другие действия, направленные на поддержку обороноспособности, в случае срыва перемирия она окажется в очень сложной ситуации.

Об этом "Телеграфу" рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он также отметил, что Украина, в отличие от России, не выдвигает условий для последней и не рассказывает, что ей делать во время режима тишины.

"Очевидно, он не может сейчас отказываться от перемирия. Это же типа тренд мировой, не только же американский. Мол, надо заканчивать войну. Ну как он скажет: "Ни в коем случае не заканчиваем". То есть формально он якобы "за", а теперь начинаются условия", — объяснил Голобуцкий.

Он также спрогнозировал, что должно происходить после прекращения огня, потому что мир и перемирие – это не одно и то же.

"Дальше, если не срывается, тогда, наверное, пролонгация. Когда пролонгация, тогда начинаются политические процессы. То, что это – российская позиция, понятно. Насколько это американская позиция? По крайней мере, некоторые ее озвучивают", – сказал политтехнолог.

Речь идет о выборах и мирных переговорах с Россией, где и должны обсуждаться условия, на которых будет заключаться соглашение, в частности вопросы территорий. Голобуцкий отметил, что в отличие от Москвы Киев не выставляет условия России и не говорит, что ей делать во время перемирия, "кроме того, что перестаем стрелять".

"Зависеть будет, как американцы это воспримут. Если американцы сейчас станут на сторону России, тогда у нас серьезные проблемы, и понятно, что никакого перемирия не будет. Имеется в виду, что они скажут, то что хотят россияне: мобилизацию заканчиваем, оружие не будем давать. Я в это не особо верю, потому что это просто продажа Украины. Это и в Америке самой не поддержат", – предположил политтехнолог.

Он подчеркнул, что для Трампа очень важен факт перемирия, а не мирного соглашения. Президент США хочет показать всему миру, что выполнил обещание и прекратил войну. Что произойдет после прекращения огня, для Трампа не столь важно, потому что дальше уже будет ответственность не его, а каждой из сторон. Если они сорвут перемирие, он может умыть руки.

"Понятно, что на любых российских условиях это перемирие если и произойдет, то оно в очень короткие сроки закончится. В нашей ситуации прекратить все действия, которые мы предпринимаем, от оружия до мобилизации, это значит, когда сорвется перемирие, мы будем в значительно более сложной ситуации", — отметил Голобуцкий.

По его мнению, Путин отлично понимает, что Киев не пойдет на такие условия. Понятно, что россияне начнут качать ситуацию внутри Украины относительно военного положения, пересечения границы, выборов и прочего. Это уже точка нестабильности, с которой у Путина больше возможностей расшатать ситуацию в Украине, чем военными действиями.

Политтехнолог обратил внимание, что есть не только вопросы мобилизации, но и демобилизации. Он сказал, что государство будет делать максимум для того, чтобы не разбежались остатки армии, что логически вызовет серьезное социальное напряжение в обществе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что перемирие Украины и России — это не подготовка к замораживанию войны и на такой сценарий руководство нашей страны не собирается соглашаться. Кроме того, Европа обязательна должна быть вовлечена в мирный процесс.