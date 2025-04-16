В Ивано-Франковской области отменяют все массовые мероприятия на Пасху: в ОВА объяснили почему

В праздничные выходные будет действовать комендантский час, как и в другие дни

В Ивано-Франковской области отменяют все массовые мероприятия в период Пасхальных праздников. Причиной послужила высокая вероятность ракетных ударов со стороны России.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Мы живем в то время, когда безопасность – это вопрос жизни. Россия продолжает терроризировать мирное население", — подчеркнула она.

По ее словам, враг целенаправленно атакует мирные города, больницы, жилые кварталы и несет смерть гражданским людям.

Светлана Онищук напомнила о трагических событиях в Ивано-Франковске, когда в марте российские спецслужбы завербовали подростков для подготовки теракта. А также о недавних ракетных ударах по Кривому Рогу и Сумам, унесших жизни десятков людей, в том числе детей.

"Война продолжается на всей территории Украины. И везде есть угроза. Именно поэтому, накануне одного из самых больших религиозных праздников года — Воскресения Господня, на Раде обороны области приняли решение об отмене всех массовых мероприятий на территории Прикарпатья", — заявила глава ОВА.

Руководство области также рекомендует председателям общин принять аналогичные меры и отказаться от проведения событий, которые предусматривают большое скопление людей.

Кроме того, напоминается, что в Ивано-Франковской области продолжает действовать комендантский час — с 00:00 до 05:00, и находиться на улице в это время разрешено только при наличии соответствующих пропусков.

"Сегодня главное – сохранить жизнь, поэтому прошу всех быть бдительными, соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги, избегать больших скоплений людей. Великий день – время для семьи, тишины и молитвы. Берегите друг друга", — призвала Светлана Онищук.

Ранее "Телеграф" писал, что на Пасху ночью выходить не стоит. Сколько обойдется нарушение комендантского часа ?