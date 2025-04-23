Встреча Путина и Трампа и требования России для перемирия: главное из новых заявлений Пескова

Пресссекретарь Путина дал интервью

Россия стремится добиться своих стратегических целей в войне против Украины и готова реализовывать их как мирным, так и военным путем. При этом Москва считает, что для прекращения боевых действий Украина должна вывести свои войска из четырех частично оккупированных регионов – Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point. По словам Пескова, у России нет территориальных претензий к странам Балтии, не собирается нападать на другие государства и, наоборот, заинтересована в переговорах, тогда как, по его утверждению, Европа "желает войны".

Кроме того, пресс-секретарь Кремля обвинил европейские страны в двойных стандартах относительно того, что они якобы пытаются научить Россию демократии, когда сами же нарушают эти принципы.

Песков также прокомментировал отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, оба политика уважают друг друга и считают отказ от диалога "абсурдным".

"Каждый из них, прежде всего, защищает интересы своей страны, но их объединяет готовность решать самые сложные вопросы путем дискуссии", — заявил Песков.

По его словам, сейчас идет подготовка к личной встрече Путина и Трампа, которая должна быть продуктивной. При этом Песков подчеркнул, что Вашингтон не устанавливал окончательный срок для достижения перемирия в Украине, и Москва также не считает целесообразным определять подобные сроки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал: президент США Дональд Трамп заявил, что позиция Владимира Зеленского по статусу Крыма усложняет мирные переговоры и угрожает затягиванием войны в Украине еще на три года.