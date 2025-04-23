Только сильные могут позволить себе мир

Маски сняты. Что имеем с позитива?

Так называемые "мирные переговоры" фактически провалились. И это хорошо. Именно так! Объясню почему?

Они были по определению обречены на провал, ведь базовые основы и предположения к переговорам американцев были ошибочными, что не могло привести к взаимопониманию с Европой в целом и с Украиной в частности. Но теперь, как и весь мир, ясно понимаем, с кем имеем дело. И вовремя избавляемся от иллюзий и пустых ожиданий.

Ожидания от этих "переговоров" были слишком разогреты прессой, как в свое время с контрнаступлением. И это было опасно, потому что создавало невероятное давление на Украину, наших переговорщиков.

Мы не втянулись в опасный процесс постепенного и системного "принуждения к миру". В одностороннем порядке. Из-за тактики "тысячи маленьких порезов". Не успели. Ибо американская администрация последовательно ищет быстрые решения. Что обычно приводит к провалу.

"Сырьевая сделка" фактически потеряла свой смысл.

Почему "это все" вообще стало возможным? Трамп же прямым текстом говорил, что путин его друг и он ему верит. О чем еще нужно говорить?! У них был "междусобойчик". Цена – Украина. Для Трампа отдать то, что ему и так не принадлежит, легко и совсем не жалко. Не удалось.

Европа все это отлично понимает. Потому они на нашей стороне. Теперь наши интересы совпадают.

Американцы в пределах так называемого цивилизованного мира остались сами. И это на фоне тотальной тарифной войны со всем миром (кроме раши, как ни странно) и полномасштабной торговой войны с Китаем. К которой, похоже, Китай давно готовился. В отличие от США.

Развитие новой конфигурации европейской безопасности, где Украина будет играть ключевую роль, теперь еще ускорится.

Мы обречены на формирование новой системы отношений с Белым домом. На основе прагматичных интересов обеих сторон. Но теперь мы эти отношения будем строить вместе с европейскими лидерами.

Америка не готова к изоляции и вынуждена будет искать компромиссы с Европой, к которой присоединятся в этом Канада, Япония, Австралия, Индонезия, Таиланд и т.д.

Просто не будет. Да и когда было? Нам своё делать. Только сильная Украина, сильная армия и сильная экономика – гарантия мира. Лишь сильные могут позволить себе такую роскошь как Мир. И мы это сделаем. Вместе с "коллективным западом". А остальные могут следовать за "российским военным кораблем"!

Источник — сообщение Игоря Уманского в Facebook.