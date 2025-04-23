Зустріч Путіна і Трампа та вимоги Росії для перемир’я: головне з нових заяв Пєскова

Прессекретар Путіна дав інтерв'ю

Росія прагне досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України і готова реалізовувати їх як мирним, так і воєнним шляхом. При цьому Москва вважає, що для припинення бойових дій Україна повинна вивести свої війська з чотирьох частково окупованих регіонів – Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю французькому виданню Le Point. За словами Пєскова, Росія не має територіальних претензій до країн Балтії, не збирається нападати на інші держави та, навпаки, зацікавлена у переговорах, тоді як, за його твердженням, Європа "бажає війни".

Крім того, прессекретар Кремля звинуватив європейські країни у подвійних стандартах щодо того, що вони нібито намагаються навчити Росію демократії, коли самі ж порушують ці принципи.

Пєсков також прокоментував відносини між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. За його словами, обидва політики поважають один одного та вважають відмову від діалогу "абсурдною".

"Кожен із них передусім захищає інтереси своєї країни, але їх об’єднує готовність вирішувати найскладніші питання шляхом дискусії", – заявив Пєсков.

За його словами, наразі триває підготовка до особистої зустрічі Путіна і Трампа, яка має бути продуктивною. При цьому Пєсков наголосив, що Вашингтон не встановлював остаточного терміну для досягнення перемир’я в Україні, і Москва також не вважає доцільним визначати подібні строки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав: президент США Дональд Трамп заявив, що позиція Володимира Зеленського щодо статусу Криму ускладнює мирні переговори й загрожує затягуванням війни в Україні ще на три роки. На його думку, ситуація для Києва є "вкрай складною", і зараз настав вирішальний момент для припинення конфлікту.