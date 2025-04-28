В России дроны атаковали стратегический завод "Кремной Эл": чем он важен

На предприятии производят электронику для баллистических ракет

В ночь на 28 апреля Брянск в России подвергся массированной атаке ударных беспилотников — в городе раздалось около 15 взрывов. В результате удара было поражено стратегически важное оборонное предприятие "Кремной Эл".

"Телеграф" рассказывает, что известно о заводе. "Кремний Эл" в Брянской области является одним из ключевых предприятий в сфере микроэлектроники, специализирующейся на производстве компонентов для военной техники.

Его продукция включает полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули, используемые в системах ПВО "Панцирь" и ракетных комплексах в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", ЗРК С-300 и С-400. В том числе завод производит электронику для баллистических ракет "Искандер-М".

"Кремный Эл" в Брянске

Территория предприятия

Значение завода "Кремний Эл" для военно-промышленного комплекса России подтверждается объемами финансирования. Начиная примерно с 2010 года предприятие ежегодно получало около 5,5 миллиона долларов инвестиций. В 2014 году завод отчитался о впечатляющих результатах – с 2000 года объемы выпуска продукции выросли в восемь раз.

Тогда же были объявлены конкретные производственные показатели: по объемам выпуска корпусных интегральных схем и транзисторов "Кремний Эл" занимал первое место в России, а план на 2014 год предусматривал производство 7 миллионов единиц.

После 2014 года финансирование завода только возросло из-за необходимости срочно решать задачи импортозамещения, связанные с западными санкциями. К 2019 году "Кремной Эл" получил более 160 миллионов долларов (более 1 миллиарда рублей) для развития собственных технологий.

Российские источники также сообщали, что завод овладел производством продукции по техпроцессу 500 нм с планами усовершенствовать его до 350 нм. Для сравнения: на тот момент ведущие мировые компании уже производили микросхемы по стандарту 5 нм, что ярко демонстрирует технологическое отставание РФ.

Кроме того, "Кремний Эл" привлекли к нескольким стратегическим опытно-конструкторским проектам под названиями "Агрофон", "Агрономия" и "Силовик-5". Несмотря на сельскохозяйственные ассоциации в их названиях, эти программы не имели никакого отношения к аграрному сектору или энергетике. Речь шла о части федеральной программы "Альтернатива", направленной на создание новейших радарных систем с использованием активных фазированных антенных решеток для нужд ПВО, авиации и военного флота.

Мощности производства

Основные виды продукции завода

Напомним, что "Кремный Эл" атаковали беспилотниками несколько раз с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Первая атака на завод произошла в сентябре 2023 года — тогда дроны нанесли удары по зданиям предприятия, повлекшие повреждение инфраструктуры.

Уже 29 декабря того же года украинские беспилотники нанесли повторный удар, причем на этот раз последствия были более серьезными: работу завода пришлось приостановить.

В конце июня 2024 года "Кремной Эл" вновь понес ущерб в результате атаки БПЛА, повредившей производственный корпус. Взрывы на предприятии также раздавались в октябре 2024 года.

В начале декабря 2024 года новая волна ударов дронов снова парализовала работу завода, что заставило руководство предприятия обращаться к российским чиновникам с жалобами.

Также удар на "Кремний Эл" был и в январе 2025 года. Мощная атака беспилотников снова вывела из строя производственные мощности завода, только пытавшегося возобновить деятельность после предварительных повреждений.