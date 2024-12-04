Ночью беспилотники атаковали в Брянске российский завод, который работает на войну (видео)

Предприятие удалено от границы с Украиной на 110 км

Ночь на 4 декабря стала неспокойной для России. Кроме взрывов в районе военного аэродрома "Дягилево" на окраине города Рязань и в районе Новороссийска, беспилотники наведались также на одно из крупнейших российских предприятий в Брянске — завод "Кремний ЭЛ", выпускающий микроэлектронику для военной техники.

Как пишут росСМИ, атака происходила около 2:30. Два беспилотника, которые летели с разницей в 10 минут, по их данным, якобы были уничтожены на подлете к предприятию АО "Группа Кремний ЭЛ". Однако обломками повреждена крыша и забор. Пострадавших нет.

Как ранее объяснял военный портал Defense Express, "Кремний ЭЛ" является вторым в РФ производителем микроэлектроники. 90% его продукции идет на военные цели. Предприятие специализируется на производстве транзисторов, диодов, простых модулей на их основе. Это главный производитель компонентов, которые используются, наверное, во всех военных микросхемах в РФ.

"Кремний ЭЛ" на карте

Напомним, в минобороны РФ сообщили, что за ночь на 4 декабря средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 24 беспилотника, которые там назвали "украинскими". Шесть – над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем. Атаки продолжились и утром — по данным ведомства с 5:30 до 7:40 (по Москве) были "перехвачены и уничтожены" еще 11 беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", беспилотники атаковали завод "Кремний Эл" и ранее, в частности — 19 ноября. Тогда там вспыхнул пожар.