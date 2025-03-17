Россия будет требовать "железные гарантии" в мирном договоре с Украиной: о чем речь

В РФ заявляют, что любой долгосрочный мирный договор по Украине должен соответствовать требованиям Москвы

Россия будет добиваться "железных" гарантий в любом мирном соглашении по Украине. В том числе, речь идет о гарантиях, что Украина не станет членом НАТО и сохранит нейтральный статус.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России, пишет Reuters. Издание отметило, что в одном из интервью, в котором не упоминали предложение о прекращении огня, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что любой долгосрочный мирный договор по Украине должен соответствовать требованиям Москвы.

"Мы будем требовать, чтобы железные гарантии безопасности стали частью этого соглашения. Часть этих гарантий должна включать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принять ее в альянс", — сказал Грушко.

Он также высказался насчет заявлений Великобритании и Франции, что они готовы направить миротворческие силы для мониторинга любого прекращения огня в Украине.

"Неважно, под каким названием будут размещены контингенты НАТО на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве. Если они там появятся, значит, они будут размещены в зоне конфликта со всеми вытекающими для этих контингентов последствиями как для сторон конфликта",- пригрозил Грушко.

Перемирие на 30 дней — что известно

Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время.

В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.

Андрей Сибига пояснил, что принятие решения о предложении 30 дней полного прекращения огня – это не подготовка к замораживанию войны с Россией. Украина согласилась на это предложение, поскольку считает, что это может начать путь к полному завершению войны.

В Кремле считают, что призыв к перемирию в Украине воспринимается как будто бы "попытка дать ВСУ время на перевооружение". Такой сигнал был передан Россией для США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, чего стоит ждать от временного перемирия с Россией.