Детонация продолжается, а жители считают дырки: что происходит после взрыва на арсенале под Москвой (видео)

Обломки и снаряды разлетались на много километров

После масштабного взрыва на 51-м арсенале ГРАУ неподалеку от Москвы, жители ближайших населенных пунктов считают дырки. Похоже детонация была настолько сильной, что обломки и снаряды разлетелись на большие расстояния.

Как сообщает российский канал BAZA, в экстренные службы поступило более сотни подобных обращений. При этом губернатор Владимирской области сообщил, что в Киржачском районе взрывы слышны до сих пор.

Согласно сообщениям, отдельные снаряды находили на расстояниях в несколько километров от эпицентра детонации, а некоторые из них попадали в жилые дома, пробивали заборы и посекли автомобили.

"Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется, поэтому решение о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что четыре человека были травмированы, одному из них понадобилось амбулаторное лечение. Повреждения еще одного оценивается как "средней тяжести", а остальные пребывают в удовлетворительном состоянии.

На одном из роликов показан пример попадания одного из снарядов в помещение. Как видно, объект пробил стенку, ушел под пол, где раскололся на две части и повредил еще одну стену.

Как сообщалось ранее, взрыв на 51-м арсенале ГРАУ произошел 22 апреля. По данным российского минобороны, его причиной является нарушение техники безопасности.

Это один из крупнейших арсеналов на российской территории, а по данным ЦПД при СНБО там могло находиться около 105 тысяч тонн боеприпасов и ракет, включая "Искандеры" и "Кинжалы".