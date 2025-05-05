Дагестан опять "взорвался": в Махачкале неизвестные расстреляли трех силовиков (видео)

В Махачкале звучали выстрели из автоматического оружия

В российском Дагестане вновь неспокойно. В Махачкале днем понедельника, 5 мая, произошла перестрелка неизвестных с полицейскими.

Согласно данным местных telegram-каналов, из-за этого по меньшей мере трое сотрудников Дорожно-постовой службы получили ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, известно, что по меньшей мере еще один получил ранение.

Известно также о том, что двое нападавших погибли в перестрелке, а остальные скрылись. В городе силовиков подняли по тревоге, сейчас нападавших ищут.

"Сегодня, около 14.20 в г. Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации в результате нападения погибли трое полицейских. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват" ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", — сказано в официальной информации МВД Дагестана.

На фоне этого в сети уже появилось большое количество видеозаписей с места происшествия.

Как известно, Дагестан исторически является крайне неспокойным регионом, и отличается активными движениями в поддержку независимости от России. В целом его история чуть ли с конца 16-го века характеризуется постоянной войной против российских захватчиков.