Дагестан знову "вибухнув": у Махачкалі невідомі розстріляли трьох силовиків (відео)
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У Махачкалі лунали постріли з автоматичної зброї
У російському Дагестані знову неспокійно. У Махачкалі вдень понеділка, 5 травня, сталася стрілянина невідомих із поліцейськими.
За даними місцевих telegram-каналів, через це щонайменше троє співробітників Дорожньо-постової служби отримали поранення несумісні із життям. Крім того, відомо, що щонайменше ще один отримав поранення.
Відомо також про те, що двоє нападників загинули у перестрілці, а решта втекла. У місті силовиків підняли по тривозі, які зараз шукають нападників.
"Сьогодні, близько 14.20 у м. Махачкалі невстановлені особи вчинили напад на наряд ДПС МВС у Республіці Дагестан. За попередньою інформацією в результаті нападу загинули троє поліцейських. Зловмисники втекли на службовій автомашині", — сказано в заяві МВС Дагестану.
На тлі цього в мережі вже з’явилася велика кількість відео з місця події.
Як відомо, Дагестан історично є вкрай неспокійним регіоном і відрізняється активними рухами на підтримку незалежності від Росії. У цілому його історія з кінця 16-го століття характеризується постійною війною проти російських загарбників.