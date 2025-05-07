"Бомбардило парадовало", Джоли, петух и другие: как украинцы троллят россиян за парад 9 мая (фото)

В мемах фигурирует и Анджелина Джоли

Пока в России царит напряжение перед 9 мая, украинцы креативно реагируют — сетью распространяется волна одновременно высмеивающих и деморализирующих врага мэмов. В этом году "День победы" Кремля проходит в тени страха, закрытого неба и ограничений, а в украинском инфопространстве это стало темой для иронии и сатиры.

"Телеграф" публикует наиболее удачные мемы из соцсетей.

В TikTok набирает популярность тренд с созданием животных с помощью ИИ под смешные звуки. Одним из таких образов стал "бомбардило парадило" — вариация на уже известного "бомбардило крокодило". Но новая форма — это уже саркастический намек на возможные атаки во время российского парада 9 мая.

Не менее смешным стал мем, изображающий мужчину, который решил "отфутболить" петуха — аллегория на действия Латвии, Литвы и Польши. Именно эти страны запретили пролет самолетам с президентом Сербии и премьером Словакии в Москву, символически "выбросив" поддержку российской парадной дипломатии.

Другой меткий образ — карикатура, высмеивающая пафос и лживость русского милитаризма. На фоне уныния фигурируют фальшивые парады, бутафорная техника и пустые лозунги.

Еще один мем – о массовых перебоях с интернетом в РФ. Он изображает "поддержку" со стороны украинцев, которые говорят "вы держитесь", пародируя россиян.

Отдельную волну смеха вызывает изображение Голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая в роли украинской разведки саркастически спрашивает: "А ты меня помнишь?".

А эту шутку можно воспринимать как ироническую реакцию на военные события, где удары дронов по военным объектам в России и на оккупированных территориях изображаются как символический звон будущих атак, усиливающих тревогу среди россиян.

Так, украинская аудитория использует юмор как инструмент сопротивления, обесценивая культ "великой победы", на котором РФ десятилетиями строила идеологию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неожиданный "недуг" Александра Вучича и Роберта Фицо накануне визита в Москву вызвало волну мемов в сети.