Эти персонажи давно известны своей поддержкой путинского режима

Сегодня, 9 мая, в Москве проходит очередной путинский шабаш, посвященный "победобесию" и "демонстрации силы". Иными словами — Парад ко Дню победы, который в России каждый год празднуют пышно, доброго и богато.

Среди гостей парада на Красной площади засветились мировые политики из "дружественных стран". Например, на "шабаш" прилетел словацкий премьер-министр Роберт Фицо, президент Словении Александар Вучич и конечно же бацька Лукашенко.

Однако были на параде и мировые звезды. На красной площади светил лицом скандальный американский актер Стивен Сигал, который уже давно славится своей любовью к Путину. На видео, которые появились в сети, видно, что он сидит на трибуне, наблюдая за шествием на Красной площади.

Российские журналисты также поймали на видео сербского режиссера Эмира Кустурицу. Он рассказал, что без проблем добрался в Москву на парад. Кроме того, на путинском параде побывал и американский режиссер Оливер Стоун. Он прославился своими пропагандистскими интервью с Путиным и документальными материалами о России и Путине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие иностранные армии приняли участие в параде в Москве. Не только КНДР и Беларусь.