Украина выразила демарш всем странам, лидеры которых посетили "парад победы" в России

В условиях российского вторжения Украина расценивает визиты на парад в Москву как откровенно недружественный шаг

Украина выразила демарш всем странам, лидеры которых присутствовали 9 мая на так называемом "параде победы" в Москве. Дипломаты этих государств, аккредитованные в Украине, были приглашены в Министерство иностранных дел на беседу.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД Украины. Отмечается, что разговор с дипломатами стран-нарушительниц провел первый заместитель министра Сергей Кислица.

"9 мая в Министерство иностранных дел были приглашены ряд аккредитованных в Украине руководителей дипломатических миссий государств, чьи высшие должностные лица присутствовали на военном параде в Москве. Дипломатам был высказан демарш", – говорится в сообщении.

Кислица при вынесении выговора дипломатам отметил, что в условиях российского вторжения в Украину, убийств гражданского населения, атак на гражданскую инфраструктуру и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими оккупантами, присутствие лидеров любых мировых государств на военном мероприятии страны-агрессора недопустимо. Украина расценивает это как откровенно недружественный шаг. Россия, напомнил Кислица, отказывается поддержать мирное предложение США, не придерживается объявленного ей же "перемирия" и ведет на фронте боевые действия.

Кислица также отметил, что российский режим пытается присвоить себе победу над нацистами во Второй мировой, занижая или умалчивая роль других народов, которые боролись против нацистского режима. Идеологические преемники гитлеровских нацистов в Кремле пытаются изображать из себя "победителей", хотя россияне были только частью СССР, воевавшего против Германии.

"Присутствие высших должностных лиц ряда государств на организованных Кремлем мероприятиях не имеет ничего общего с увековечением памяти жертв и героев Второй мировой войны, а фактически является надругательством над ней, поддержкой современной агрессии в Европе, захватнической войны России против Украины", – добавили в МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Парад до 9 мая в Москве собрал ряд иностранных гостей, в том числе лидеров Египта, Зимбабве, Казахстана и Беларуси. В числе приглашенных был и президент Александр Лукашенко, давний союзник российского лидера. Однако вместо ожидаемого соседства с Владимиром Путиным, белорусского руководителя посадили в стороне.