Если Путин не приедет на переговоры с Зеленским. В Офисе президента рассказали о последствиях

Переговоры в Стамбуле должны пройти 15 мая

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, заявил на Копенгагенском демократическом саммите 2025 года, что отказ президента РФ Владимира Путина от переговоров в Турции будет доказательством нежелания России завершить войну.

Он назвал это "последним сигналом". Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам и будет в Турции. В случае, если Путин не захочет приехать, это признак того, "что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам", — сказал Ермак. Глава ОП также отметил, что на подобный отказ должны отреагировать не только в США, но и в других странах, в частности, усилением санкций и военной помощью Украине.

Ермак также напомнил, что сначала следует прекратить огонь, а затем вести переговоры с РФ в любом формате. Он неоднократно отмечал именно такую последовательность. Также озвучивались цели Украины, они изложены в "формуле мира" Владимира Зеленского.

Отметим, что российская сторона не объявила официальное решение по участию Владимира Путина в переговорах в Стамбуле. Российские чиновники уже начинают заявлять, что такие переговоры были бы "неподготовленными". Официальная позиция Кремля – Путин объявит участников переговоров, когда придет время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп даже подумывает присоединиться, если встреча в Стамбуле состоится. Отметим, что Украина выступает за 30-дневное перемирие при поддержке Европы.