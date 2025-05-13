В Европе ответили на ядерные запугивания от Путина. Есть ли в них опасность?

В Литве призвали не бояться ядерных запугиваний главы РФ

Так называемый "ядерный зонтик" активно обсуждается в Европе из-за регулярных угроз ядерным оружием президента России Владимира Путина. Однако экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призывает не поддаваться панике из-за ядерных угроз России.

Как пишет Delfi, по ее мнению, этот сдерживающий фактор уже устарел. Сейчас существуют более опасные риски.

Ядерные угрозы устарели

"Такое сдерживание – уже устаревшая доктрина. Эффективность ядерного сдерживания была эффективной после Второй мировой войны, во время Холодной войны, но не сейчас. Сейчас есть много других угроз и других форм угроз, которые опаснее ядерного оружия", — заявила Грибаускайте.

По ее словам, не нужно бояться и обращать внимание на ядерные угрозы РФ. Это устаревший инструмент.

"Не надо бояться и не надо обращать внимания. Это устаревший инструмент, чего бояться? Россияне сами боятся ядерного оружия, пусть боятся. Никакой зонтик не поможет, потому что сейчас совсем другое оружие, совсем другой характер войны. Ядерное оружие уже никого не испугает", — подчеркнула она.

Как сообщал "Телеграф", президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить "ядерный зонтик" Франции на своих европейских союзников. Франция – единственная страна ЕС, имеющая ядерное оружие. В арсенале Парижа около 300 ядерных боеголовок.