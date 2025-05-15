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Когда начнутся переговоры Украины и России: стал известен состав украинской делегации

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Когда начнутся переговоры Украины и России: стал известен состав украинской делегации Новость обновлена 15 мая 2025, 21:35

Переговоры украинской и российской делегаций начнутся в пятницу, 16 мая, утром в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский официальным указом назначил состав делегации от нашей стороны. Кто же в него вошел?

  • Рустем Умеров, министр обороны Украины (глава делегации)
  • Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел
  • Александр Поклад, заместитель председателя СБУ
  • Олег Луговский, первый заместитель председателя СВР
  • Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ
  • Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР
  • Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил
  • Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил
  • Алексей Маловацкий, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ
  • Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ
  • Георгий Кузьмичев, офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ
  • Александр Бевз, советник главы ОП

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