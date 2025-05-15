Когда начнутся переговоры Украины и России: стал известен состав украинской делегации
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Переговоры украинской и российской делегаций начнутся в пятницу, 16 мая, утром в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский официальным указом назначил состав делегации от нашей стороны. Кто же в него вошел?
- Рустем Умеров, министр обороны Украины (глава делегации)
- Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел
- Александр Поклад, заместитель председателя СБУ
- Олег Луговский, первый заместитель председателя СВР
- Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ
- Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР
- Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил
- Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил
- Алексей Маловацкий, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ
- Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ
- Георгий Кузьмичев, офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ
- Александр Бевз, советник главы ОП
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