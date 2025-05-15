Когда начнутся переговоры Украины и России: стал известен состав украинской делегации

Переговоры украинской и российской делегаций начнутся в пятницу, 16 мая, утром в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский официальным указом назначил состав делегации от нашей стороны. Кто же в него вошел?

Рустем Умеров, министр обороны Украины (глава делегации)

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел

Александр Поклад, заместитель председателя СБУ

Олег Луговский, первый заместитель председателя СВР

Алексей Шевченко, заместитель начальника Генштаба ВСУ

Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР

Евгений Шинкарев, заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил

Александр Дьяков, заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил

Алексей Маловацкий, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ

Александр Шерихов, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ

Георгий Кузьмичев, офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ

Александр Бевз, советник главы ОП

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