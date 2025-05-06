У Путина случится рецессия: впервые с начала войны экономика России крепко споткнулась

Началось схлопывание военного экономического пузыря, раздутого в России благодаря рекордным расходам на армию

Российская экономика, долго державшаяся на военных вливаниях и нефтяных доходах, начинает терять набранный темп. После трёх лет показного роста ВВП пошёл на спад, промышленность затормозила, торговля буксует, а дешёвая нефть лишь усиливает давление.

Всё больше признаков указывает на то, что страна скатывается к рецессии, несмотря на попытки удержать экономику на плаву за счёт мобилизационного рывка. Об этом свидетельствуют оценки ведущих экономистов, которые собрала команда The Moscow Times.

Военный экономический пузырь, раздутый в России благодаря рекордным с советских времён расходам на армию, начал сдуваться. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка на основе данных Минэкономразвития, в первом квартале 2025 года ВВП страны впервые за три года пошёл на убыль.

Хотя в годовом выражении экономика всё ещё показывает рост на 1,7%, по сравнению с предыдущим кварталом её объём сократился на 0,3% — такого снижения не фиксировали с апреля-июня 2022 года.

По оценке главного экономиста Bloomberg Economics, квартальное сокращение может быть ещё значительнее — в пределах 0,6-0,8%. В реальном выражении, с поправкой на инфляцию, ВВП к концу марта оказался примерно на 500 млрд рублей меньше декабрьского уровня, подсчитал Янис Клюге из германского Института проблем международной безопасности.

ВВП России подаёт всё более явные сигналы ослабления, отмечают и в Райффайзенбанке. По данным Минэкономразвития, рост промышленности замедлился более чем в пять раз — с 5,7% до 1,1%, почти вдвое сократился прирост розничного оборота (с 5,5% до 3,2%), а оптовая торговля впервые с зимы 2023 года ушла в минус, снизившись на 2,1% за квартал.

Дополнительное давление на экономику оказывают слабые цены на нефть: если в январе российская Urals стоила около $70 за баррель, то к апрелю котировки упали до $54, а в начале мая опустились до $49, указывают в банке.

Предварительные апрельские цифры подтверждают, что замедление продолжается. Индекс деловой активности в промышленности (PMI) остаётся ниже отметки в 50 пунктов, что сигнализирует о спаде, а объёмы грузоперевозок по сети РЖД обрушились на 9,7% в годовом выражении. Всё это, как подчёркивает Исаков, создаёт высокую вероятность, что по итогам второго квартала экономика формально войдёт в техническую рецессию — то есть покажет спад два квартала подряд.

Ранее управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний рассказал, что наложение мировой рецессии на падение цены нефти приведет к параличу экономической системы РФ.