России грозит кризис на уровне 90-х из-за решений Саудовской Аравии

Саудовская Аравия толкает Россию к экономической пропасти

Решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти приводит к стремительному падению цен на мировых рынках. Российская экономика оказалась под угрозой глубокого кризиса, подобного коллапсу 1990-х годов.

Об этом заявил Илья Несходовский, эксперт Сети защиты национальных интересов "АНТС". Цена на нефть марки Brent уже упала почти до 59 долларов за баррель. Соответственно стоимость российского сорта Urals снизилась примерно до 47 долларов, что всего на 2 доллара превышает себестоимость ее добычи.

На прошлой неделе российское правительство пересмотрело бюджет, снизив прогнозируемую цену нефти с 69 до 56 долларов. Это привело к росту бюджетного дефицита с 1,17 до 3,79 триллиона рублей. С учетом текущего падения цен реальный дефицит будет еще выше.

В Фонде национального благосостояния России осталось всего 3,2 триллиона рублей ликвидных средств, преимущественно в юанях. Китай активно девальвирует свою валюту из-за торговой войны, что дополнительно обесценивает российские резервы.

В таких условиях Россия может прибегнуть к эмиссии денег и конфискации банковских вкладов. Последствия могут быть катастрофическими: гиперинфляция, обесценивание сбережений граждан, банкротство предприятий и банков. Экономический кризис может перерасти в политический, когда часть элит будет искать выход из ситуации.

Ранее Телеграф писал, как падение рынка после пошлин США повлияет на войну в Украине. Нефть – один из основных источников доходов бюджета Кремля.