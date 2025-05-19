Военнослужащий и духовный лидер Саид Исмагилов о тактике русской армии

Это общество – саранча. И смысл их существования — лезть вперед несмотря ни на что и захватывать новые территории.

Каждый день на Волчанске они лезут на штурмы маленькими группами по 3-5 человек. Лезут по трупам тех, кто за несколько часов до них, лез штурмовать ту же позицию. Никакого смысла, никакой осмысленности, никаких успехов, только забрасывать нас трупами. Это отличается от мясных штурмов времен маршала Жукова тем, что сейчас атакуют маленькими группами, и цель не захват километров, а занять одну единственную позицию на несколько квадратных метров. Ежедневно, методично — накат по накату, потеряли — откатились, если осталось кому откатиться. Но с какой-то безумной настойчивостью. Индивид теряет себя, и становится частью роя, где гибель нескольких насекомых вообще не учитывается. Никак иначе я не могу объяснить себе, почему они лезут, даже понимая, что мы их сейчас убьем.

Мое философское образование мешает мне смотреть на эту обыденность глазами математика и просто фиксировать: минус один, минус пять, минус сорок. Мое философское и теологическое образование толкает мой мозг попытаться осмыслить, зачем этот условный Homo erectus ("человек прямоходящий", ибо назвать их Homo Sapiens я не могу чисто органично, ведь я не вижу в этом действе разумности) лезет по трупам индивидов из своего роя на верную смерть, по развалинам города похожего на марсианский пейзаж. Зачем? Какая мотивация? Что ты рассчитываешь получить?

Когда разговаривал с пленными, все говорили, что хотели получить деньги от путинского режима, чтобы улучшить свое финансовое положение. Ни один не называл какие-либо идеологические мотивы, какую-то веру в высшие ценности, какую-то высокую цель. Только кредит, долг, ипотека, бедность, детей вырастить надо. Ты пришел убивать наших детей, чтобы вырастить своих? Молчит. Опустил глаза. Но по факту так и есть. Они спокойно убьют нас и наших детей, займут наши дома, будут спать на наших кроватях, и даже наденут нашу одежду. Они не расценивают это как нечто отвратительное и недопустимое. Им это дала и разрешила их власть, так что можно. И они без всякой брезгливости наденут ваше платье и будут есть из вашей тарелки, потому что царь и церковь их на это благословили.

Они лезут, чтобы забрать и сожрать наши ресурсы, чтобы заселить нашу землю. И если на верхушке этого роя пытаются объяснить, ради чего они напали на нас и убивают нас, то на низовом звене они просто хотят обогатиться, убивая и грабя нас.

Интересную характеристику человеческой тупости и алчности дал Пророк Мухаммад (мир ему!): "Судный день не начнется, пока не разойдется Евфрат, а на его месте не появится золотая гора. Люди будут сражаться друг с другом за это золото, и из каждой сотни погибнет девяносто девять. "Но каждый из них будет!

Вот смотрю на них и думаю, может, каждый из них бежит на штурм и думает, что именно он выживет и обогатится? Но потом по ним отрабатывают наши ребята, и статист говорит: Еще минус пять двухсотыми.

Источник: пост Саида Исмагилова в Facebook.