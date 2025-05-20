Бывший дублер Путина вырвался из делирия и прокомментировал переговоры с Трампом

Медведев повторил тезисы российской пропаганды

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал очередное агрессивное заявление на фоне международных переговоров по прекращению войны. Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, он повторил российские пропагандистские тезисы, призвав к так называемой "безусловной капитуляции" Украины, что, по его словам, "нравится многим в России".

По словам Медведева, Россия вроде бы готова к переговорам без предварительных условий, но с учетом "реалий на земле", имея в виду оккупацию украинских территорий. При этом он прямо отметил, что альтернативным путем для Киева является капитуляция, которую в Москве рассматривают как приемлемую форму "мира".

Кроме того, Медведев фактически пригрозил государствам, которые могут оказать Украине военную поддержку: "Появление иностранных войск коалиции на территории Украины будет расцениваться как рецидив военной угрозы, вероятно, с признанием их законной целью".

Также он повторил пропагандистское утверждение о якобы "отсутствии легитимной власти в Украине", отрицая способность официального Киева заключать международные соглашения. В то же время в выступлении прозвучал тезис о том, что у Украины якобы еще есть "последний шанс" сохранить государственность — конечно, при условии выполнения ультиматумов Москвы.

Эти заявления прозвучали на фоне переговорного процесса, инициированного с участием США, где Трамп предложил Путину договариваться напрямую с Киевом без участия Вашингтона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что спикер МИД РФ Мария Захарова в интересном наряде утверждает, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация якобы общалась с российской стороной на русском языке. По ее словам, украинцы только зачитали вступительное слово на английском, а остальные разговоры вели на русском.