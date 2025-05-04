При этом Медведев даже здесь попытался продвигать российские пропагандистские нарративы

Известный российский алкоголик и по совместительству заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев устроил истерику из-за указа президента США Дональда Трампа о назначении 8 мая днем победы США во Второй мировой войне. Россиянин назвал указ американского лидера "претенциозной чушью".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию, которую Медведев опубликовал в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Издание напомнило, что указ Трампа объявил два новых праздника в США: 8 мая – день победы США во Второй мировой, 11 ноября – день победы США в Первой мировой войне. Это вызвало у Медведева, который, как известно, "не просыхает" настоящую ярость.

"Недавно Трамп объявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне и что он введет специальный праздник 8 мая. Праздник – это неплохо, но его первое заявление – претенциозная чушь. Наш народ отдал 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Потому День Победы – наш, и это 9 мая! Так было, так есть и так будет всегда!", – говорится в его сообщении.

При этом россиянин традиционно лжет, и даже здесь попытался продвигать российские пропагандистские нарративы, согласно которым все лавры победы в войне приписываются россиянам. Как известно, победу 9 мая одержал "советский народ", россияне были лишь частью этого "сообщества", при этом не лучшей. Больше всего на войне погибло украинцев и белорусов – в частности, украинский народ по разным данным потерял от 8 до 10 миллионов человек (военных и гражданских), то есть треть от общих потерь СССР.

Роль США в Первой и Второй мировой войнах

Участвовать в Первой мировой войне США долгое время откровенно не желали, до момента, когда в 1915 году была подлодкой U-20 был потоплен пассажирский лайнер "Лузитания", на борту которого находились преимущественно граждане Соединенных Штатов. Однако даже с этим понадобился еще ряд таких же вопиющих инцидентов с потоплением американских судов немецкими подлодками. Только в апреле 1917 года США вступили в войну, а первые американские войска попали на Западный фронт в октябре 1917 года.

Войска США участвовали в жестоких боях на Западном фронте, сдерживая вместе с россиянами, британцами и французами наступления немецких дивизий, а также на Итальянском фронте вместе с итальянскими и французскими войсками против австро-венгерских и немецких армий. С октября 1917 г. по ноябрь 1918 г. американцы по официальным данным потеряли 117,5 тысячи солдат погибшими и 41,5 тысячи пленными.

Во Вторую мировую войну Соединенные Штаты Америки вступили 7 декабря 1941 года после атаки Японии на Перл-Харбор. 6 июня 1944 года был открыт Западный фронт в Европе. Американские войска действовали на территории Франции (главным образом в Нормандии), Италии, Туниса, Алжира, Марокко, Германии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, а также в Тихом океане и Юго-Восточной Азии.

США лишились во Второй мировой войне 418 тысяч военнослужащих погибшими. Наибольшие потери они понесли в Арденнской операции — 19 тыс. погибших. После нее по количеству потерь идут Битва за Окинаву, Нормандская операция, Битва при Монте-Кассино и Битва за Иводзиму. По состоянию на 2010 год без вести пропавшими во время Второй мировой войны все еще были не менее 74 тысяч военнослужащих США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Киев готов к перемирию, но на 30 дней. При этом так называемое "трехдневное перемирие", которое "предложил" Путин, Украина фактически отвергает. После слов Зеленского, что Украина не может обеспечить безопасность мировым лидерам на 9 мая в Москве, некоторые из них уже "слились". Так, росСМИ пишут, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно "заболели" и не смогут приехать в Россию.