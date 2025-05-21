Путина призвали захватить еще один областной центр в Украине

Аппетиты РФ только растут

Владимира Путина призвали захватить Сумы, расположенные на границе с Россией. Глава РФ не возразил и отшутился.

Это произошло во время встречи Путина с главами муниципалитетов Курской области. Захватнические планы озвучил глава Глушковского района Павел Золотарев, который заявил, что "Сумы должны быть наши".

"Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть больше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим", — сказал россиянин.

В ответ Путин не стал возражать. Он отшутился, что губернатор региона Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности "тоже так хочет — все и больше".

Напомним, 21 мая Владимир Путин якобы приехал в Курскую область. На распространенных кадрах видно, что Путин сидит в комнате с закрытыми ролетами окнами, так что точно идентифицировать место его пребывания невозможно.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на среду, 21 мая, россияне атаковали Сумы беспилотниками. Под ударами были два предприятия, повреждены линии электропередач. Часть города осталась без света и воды.