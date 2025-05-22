У России заканчиваются деньги: Путин отправил под нож важные отрасли экономики

Похоже, скоро страна скатится в каменный век

Российские власти начали сокращение бюджета на 2025 год, урезая финансирование ключевых проектов поддержки экономики из-за резкого падения нефтегазовых доходов, от которых зависит треть доходов федеральной казны.

Об этом пишет The Moscow Times. Теперь государству-агрессору будет практически невозможно не то что развиваться, но и хоть как-то поддерживать прежний уровень.

Одним из первых пострадает проект импортозамещения в авиастроении — на него потратят на 22% меньше: вместо 101,2 млрд рублей в бюджете останется 78,8 млрд. Программа предусматривала замену западных самолетов на отечественные модели.

Серьезные сокращения ждут и основную госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В 2025 году она лишится 66,9 млрд рублей, хотя именно в рамках этой инициативы планировалось увеличить выпуск гражданской продукции почти на половину к 2030 году.

Другие статьи бюджета, по данным издания, также теряют финансирование:

автопром — минус 35 млрд рублей;

высокотехнологичные отрасли — минус 46 млрд;

инновационный транспорт — минус 25 млрд;

судостроение — минус 12,6 млрд;

гражданские научно-исследовательские и конструкторские работы — минус 9 млрд.

Не обошлось и без символических потерь. Почти треть средств (1,7 млрд из 5,6 млрд) потеряет федеральный проект по созданию промышленных роботов, в рамках которого Владимир Путин требовал вывести Россию в топ-25 стран мира по плотности роботизации.

Напомним, долго державшаяся на военных вливаниях и нефтяных доходах российская экономика начинает терять набранный темп. После трёх лет показного роста в первом квартале 2025 года ВВП страны впервые пошёл на спад, промышленность затормозила, торговля буксует, а дешёвая нефть лишь усиливает давление.