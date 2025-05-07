Нефть больше не кормит Россию? Что происходит с экспортом "черного золота" и какие прогнозы

Деньги, которые может потерять Россия, составляют 2,5% от запланированных поступлений

В период с 7 апреля по 4 мая 2025 года стоимость экспорта нефти из России снизилась до самого низкого уровня за более чем два года и составила примерно 4,96 миллиарда долларов. Это на 220 миллионов (4%) меньше по сравнению с предыдущим четырехнедельным периодом, что свидетельствует об углублении бюджетного кризиса.

Согласно публикуемым Bloomberg данным, падение обусловлено снижением мировых цен на нефть, в частности сорта Urals, который торговался ниже 50 долларов за баррель в Балтийских портах. Это стало следствием решения ОПЕК+ во второй раз подряд увеличить квоты на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, ЕС планирует расширить санкции против "теневого флота" танкеров, перевозящих российскую нефть, а США готовят новые меры экономического давления на Москву.

Объем морских поставок российской нефти за последнюю неделю снизился на 190 тыс. баррелей в сутки, до 3.2 млн баррелей, преимущественно из-за сокращения отгрузок из порта Приморск.

Несмотря на это, средненедельный объем экспорта за четыре недели остался почти неизменным – 3,29 млн баррелей в сутки. По оценкам FT, если цены на нефть останутся на текущем уровне, то Россия может потерять около триллиона рублей бюджетных доходов в 2025 году, что составляет около 2,5% от запланированных поступлений.

Напомним, ранее Телеграф писал, что государственный секретарь США Марко Рубио решительно опроверг информацию о возможном ослаблении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2", которую ранее распространило издание Politico. По словам Рубио, ни он, ни специальный посланник президента США Стив Уиткофф не вели никаких переговоров с украинской стороной о снятии или смягчении ограничений против России.