Истребители РФ перехватили американские бомбардировщики над Европой. В США уже отреагировали

Американские самолеты участвовали в учениях

В понедельник, 25 ноября, два российских истребителя Су-27 перехватили два американских стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress. Это произошло над Балтийским морем вблизи Калининградской области РФ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. Бомбардировщики США находились в регионе Балтийского моря для учений вместе со своим союзником по НАТО Финляндией, имеющей общую границу с Россией протяженностью 1340 км.

Американские бомбардировщики не изменили предварительно запланированную схему полета. Официальный представитель США назвал перехват российскими Су-27 "безопасным и профессиональным".

В понедельник американские B-52 также летали вместе с финскими F/A-18C во время американо-финских учений в воздушном пространстве Финляндии. Военно-воздушные силы Финляндии сообщили, что их истребители и бомбардировщики США осуществили тренировочную миссию в воздушном пространстве Финляндии в рамках усилий по укреплению обороноспособности Финляндии.

В заявлении ВВС Финляндии не шла речь о российском перехвате, но говорится, что обучение включало "имитацию сброса воздуха-земля [для] демонстрации нашей способности работать вместе в миссиях с применением огня", добавив, что сотрудничество также способствовало коллективной обороне НАТО и сдерживанию на крайней севере.

Напомним, в июле 2024 года американские межконтинентальные стратегические бомбардировщики B-52 США Stratofortress были переброшены на 57 авиабазу ВВС Румынии. Они развернулись прямо на границе Украины. До этого B-52 были перехвачены двумя российскими самолетами над Баренцевым морем, но свой курс они не изменили.