"Борьба бобра с ослом": Лавров на радостях от получения ордена рассказал об очередном смысле "СВО"

Заявление чиновник сделал после очередного массового удара России по Украине

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на радостях от получения ордена из рук Владимира Путина начал размышлять об экзистенциальной борьбе добра со злом. Чиновник даже предположил, что в России есть "добро, которое побеждает зло".

Его слова приводят российские СМИ. Один из пропагандистов спросил его об отношениях РФ и Запада, упомянув, что за рубежом провозгласили "добром" себя.

"У нас такого добра навалом, как на Западе, поэтому у нас свое добро есть, и именно оно побеждает зло", — сказал он.

Пользователи сети конечно же решили уточнить, являются ли бомбардировки мирных городов актом доброты. Другие же просто отнеслись к этому с иронией.

Стоит отметить, что Лавров перед этим получил из рук Путина орден Андрея Первозванного. Эта награда считается самой высокой в РФ и выдается "за государственные заслуги".

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 мая Россия совершила масштабный ракетно-дроновый удар по Украине. В Житомирской области из-за падения ракеты на жилой дом погибли трое детей. Им было 8, 12 и 17 лет. Их родители госпитализированы, мама в тяжелом состоянии. Всего же по Украине погибло 12 человек, еще более 60 ранены.