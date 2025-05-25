"Боротьба бобра з ослом": Лавров на радощах від отримання ордена розповів про черговий сенс "СВО"

Заяву чиновник зробив після чергового масового удару Росії по Україні

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров радо від отримання ордена з рук Володимира Путіна почав розмірковувати про екзистенційну боротьбу добра зі злом. Чиновник навіть припустив, що в Росії є "добро, яке перемагає зло".

Його слова наводять російські ЗМІ. Один із пропагандистів запитав його про відносини РФ та Заходу, згадавши, що за кордоном проголосили "добрими" себе.

"У нас такого добра навалом, як на Заході, тому у нас своє добро є, і саме воно перемагає зло", — сказав він.

Користувачі мережі, звичайно ж, вирішили уточнити, чи є бомбардування мирних міст актом доброти. Інші ж просто поставилися до цього з іронією.

Варто зазначити, що Лавров перед цим отримав із рук Путіна орден Андрія Первозванного. Ця нагорода вважається найвищою у РФ і видається "за державні заслуги".

Як повідомлялося раніше, у ніч на 25 травня Росія зробила масштабний ракетно-дроновий удар по Україні. На Житомирщині через падіння ракети на житловий будинок загинули троє дітей. Їм було 8, 12 та 17 років. Їхні батьки госпіталізовані, мама у важкому стані. Загалом по Україні загинуло 12 людей, ще понад 60 поранено.