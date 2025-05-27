В Росії дрони атакували важливий для армії завод: чим він забезпечує окупантів (фото, відео)

Дрони атакували великий завод, який забезпечує

У Росії чергова гаряча нічка — безпілотники завдали удару по Муромському приладобудівному заводу у Владімірській області Росії. Підприємство виробляє продукцію для російської армії та перебуває під міжнародними санкціями.

Про це повідомив губернатор Владімірської області, посилаючись на дані російських силових структур. За його словами, на місці працюють оперативні служби та підрозділи МНС.

Російська влада традиційно заявляє про "знищення" всіх дронів силами протиповітряної оборони. Однак потужні вибухи лунали безпосередньо на території заводського комплексу — це підтверджують відеозаписи очевидців.

Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи та пожежі на цій ділянці. Російські чиновники визнають пошкодження скла та дверей у трьох будівлях промзони, а також загоряння "рослинності" поблизу.

Де розташований Муромський приладобудівний завод

Фахівці з відкритих джерел геолокували місце атаки за координатами 55.52788334348107, 41.96818120470282. В Osint-спільноті інформують, що вибухи точно влучили по території підприємства.

Що за завод атакували

Де розташований Муромський приладобудівний завод

Муромський приладобудівний завод розпочав роботу ще у 1936 році. За радянських часів через це підприємство місто Муром було закритим для відвідування.

Завод входить до складу оборонно-промислового комплексу Росії та виробляє військову продукцію. Основними замовниками є російські державні структури, такі як "Росатом".

Підприємство випускає піротехнічні пристрої для військової авіації та флоту, капсуль-запальники для зброї, засоби ініціювання для різних систем.

Санкції проти заводу

Місце удару безпілотника

18 березня 2023 року завод потрапив до санкційного списку України. Діяльність підприємства відіграє значну роль у забезпеченні збройної агресії проти України.

23 червня 2023 року Євросоюз також включив завод до свого санкційного списку. Європейські чиновники зазначили, що підприємство надає матеріальну підтримку російському уряду.

Попередня атака на цей завод відбулася 30 квітня 2025 року. Завод розташований за 120 кілометрів від Владіміра, понад 270 кілометрів від Москви та понад 660 кілометрів від українського кордону.

Раніше "Телеграф" писав, що дрони другу добу поспіль масовано атакували завод у Росії, що працює на війну.