Оружие будет идти быстрее: новый мост между КНДР и Россией показали на спутниковых снимках

Строительство хотят завершить в средине 2026 года

Россия и КНДР строят новый мост, который соединит две страны. Аналитики считают, что его создание обусловлено необходимостью увеличить поставки оружия, которое необходимо РФ для войны против Украины.

Внимание на это обратил OSINT-аналитик Брейди Африк. Его выводы обнародованы на личном сайте Африка Wievs fom above.

Граница между КНДР и Россией проходит по реке Туманная, а единственный мост, который их соединяет, находится возле границы с Китаем. Новый мост строится неподалеку от уже существующего.

На спутниковых снимках, которые показал аналитик, видно, что строительство идет с обеих сторон. По заявлениям Москвы и Пхеньяна, оно должно завершиться летом 2026 года.

Афррик отмечает, что КНДР помогала России вести вторжение в Украину посредством отправки боеприпасов, артиллерии, баллистических ракет и даже личного состава. Взамен Северная Корея получает нефть, военные технологии и дипломатическую поддержку.

В 2024 году страны подписали договор о взаимной обороне и согласились укреплять сотрудничество. Новый мост может облегчить логистику, позволив им нарастить оборот товаров.

Как сообщалось ранее, северокорейские граждане массово прибывают в Россию для работы на военно-промышленных предприятиях. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет используются в качестве рабочей силы, а за каждого правительство КНДР получает около тысячи долларов.