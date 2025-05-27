Зброя йтиме швидше: новий міст між КНДР та Росією показали на супутникових знімках

Будівництво хочуть завершити у середині 2026 року

Росія та КНДР будують новий міст, який з’єднає дві країни. Аналітики вважають, що його створення зумовлене необхідністю збільшити постачання зброї, яка потрібна РФ для війни проти України.

Увагу на це звернув OSINT-аналітик Брейді Африк. Його висновки оприлюднені на особистому сайті Африка Wievs fom above.

Кордон між КНДР та Росією проходить по річці Туманна, а єдиний міст, який їх з’єднує, знаходиться біля кордону з Китаєм. Новий міст будується неподалік вже існуючого.

На супутникових знімках, які показав аналітик, видно, що будівництво йде з обох боків. За заявами Москви та Пхеньяну, воно має завершитися влітку 2026 року.

Африк зазначає, що КНДР допомагала Росії вести вторгнення в Україну через відправку боєприпасів, артилерії, балістичних ракет і навіть особового складу. Натомість Північна Корея отримує нафту, військові технології та дипломатичну підтримку.

У 2024 році країни підписали договір про взаємну оборону та погодилися зміцнювати співпрацю. Новий міст може полегшити логістику, дозволивши їм наростити обіг товарів.

Як повідомлялося раніше, північнокорейські громадяни масово прибувають до Росії для роботи на військово-промислових підприємствах. Молоді люди віком від 18 до 25 років використовуються як робоча сила, а за кожного уряд КНДР отримує близько тисячі доларів.