"Очень плохой знак для переговоров": в чем особенность отношения Путина к войне

РФ ментально возвращается ко временам СССР

Россия сейчас на том этапе, где она питается войной. Также и лидер РФ Владимир Путин питается войной на энергетическом уровне, и это очень плохо для Украины и переговорного процесса.

Причины объяснил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире NV. По словам дипломата, предпосылка в некоторой степени очевидна — россияне не нашли другого пути развития, кроме империализма и сопутствующей войны.

"Они (россияне — ред.) питаются войной. У настолько неверие в то, что они могут по-другому развиваться, что они не смогли ничего другого найти. Поэтому сейчас они вернулись назад. Они уходили, уходили, уходили, а теперь снова советская система", — объясняет Чалый.

Как он отмечает, сейчас Россия возвращается ментально к временам Сталина и воспитывает детей в духе тех времен, но это убьет РФ, правда, не так быстро, потому и те, кто сейчас у власти, не ищут других путей развития РФ — на годы их жизни хватит.

По словам Чалого, изолироваться как КНДР Россия не может, ведь она значительно больше.

"Это (РФ — ред.) большая страна, ее так не законсервируешь. Поэтому это (возвращение в империю — ред.) убьет ее. То есть страну это убьет, а вот эти, что сейчас у власти, они знают, что на их возраст хватит. Они культивируют страх того, что будет еще хуже", — объясняет дипломат.

И эту войну, отмечает Чалый, будет подпитывать слабая позиция Украины и наших партеров.

"Я считаю, что они (россияне — ред.), конечно, могут уйти далеко, если проявлять слабость. И то, что Путин сегодня говорит, я вижу по его настроению, он питается энергетической войной. Это очень плохой знак. Это значит, что уже просто так переговорами какими-то ничего с ним не поделаешь. Только силой, только обрезанием потоков именно на денежную войну", — говорит экс-посол.

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