Недостаток за недостатком: почему САУ КНДР – не прорыв, а временная заплатка для армии РФ (фото, видео)

Что не так с северокорейской техникой, которую РФ пиарила как усиление?

Северокорейские пушки 170-мм САУ М1989 "Коксан", отметившиеся на фронте еще в ноябре 2024 года, имеют ряд недостатков. Стрельбы САУ M1989 Koksan одной из артиллерийских бригад Ленинградского военного округа РФ уже проанализировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В сети появились первые кадры стрельбы и снимки снарядов. Эксперт отметил несколько конструктивных недостатков. Первое, на что он обратил внимание – проблема стабилизации. После выстрела северокорейскую пушку качает "словно она из папье-маше". Это может влиять на точность выстрелов и на шасси.

Что касается 170-мм снарядов, Александр Коваленко заметил конструктивное сходство со снарядами для советской САУ 203-мм 2С7 "Пион". Это два ведущие пояса по корпусу, которые влияют на износ ствола пушки. "Северокорейская САУ М1989 требует регулярного обслуживания своей пушки и ее замены, с учетом той нагрузки, которая оказывается на нее в российских войсках", — считает Коваленко.

Снаряды к САУ М1989

Он также отметил, что пушка от КНДР имеет заявленную дальность чуть ли не 60 км, однако на деле — не показывала дальность более 30 км. Есть недостатки и у снарядов, и для российской оккупационной армии качество не столь важно — они пытаются взять количеством и помощь от КНДР в этом им нужна.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в феврале сообщал, что Россия от КНДР получила не менее 120 САУ калибра 170 миллиметров. При этом передачи не прекращаются. Часть из них уже уничтожена украинскими войсками.

"Телеграф" рассказывал, что в КНДР официально подтвердили участие своих военных в войне против Украины. Кроме САУ и солдат Северная Корея передает России ракеты, убивающие украинцев. Их перечень может стать больше — против некоторых у Украины нет оружия.