В Москве чуть не взорвали автомобиль полковника Генштаба РФ: как он связан с Москаликом

Заминированный внедорожник нашли недалеко от станции метро

Во вторник, 27 мая, в Москве обнаружили заминированный автомобиль полковника Генштаба РФ Алексея Егорова, который был подчиненным генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, взорванного в своей машине месяц назад.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. Несколько дней назад авто Егорова появилась оскорбительная надпись, сделанная черной краской.

Белую Toyota Land Cruiser Prado нашли у заправки на Ленинском проспекте, недалеко от станции метро "Тропарёво" с привязанной к днищу коробкой. На месте происшествия, которое сразу оцепили, работали оперативные службы, кинологи с собаками и саперы.

По предварительным данным, владельцем внедорожника является 54-летней полковник ВДВ. В сети появилось фото автомобиля с надписью черной краской. Очевидцы сообщали, что слово "Черт" появилось на машине несколько дней назад.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", известный своими инсайдами, которые не всегда подтверждаются, предполагает, что заминированное авто принадлежит полковнику Алексею Егорову.

Он служит в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВС РФ и находился в подчинении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, взорванного в своей машине в конце апреля.

РосСМИ писали, что самым вероятным исполнителем убийства Москалика был уроженец Сум Игнат Кузин. Мужчина месяц проживал в одной многоэтажке с убитым.

Кузин припарковал начиненный взрывчаткой автомобиль с камерой слежения еще 16 апреля, а 25 апреля он взорвался. Однако в этот период вероятного убийцы уже не было в России.