В Москве чуть не взорвали автомобиль полковника Генштаба РФ: как он связан с Москаликом
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Заминированный внедорожник нашли недалеко от станции метро
Во вторник, 27 мая, в Москве обнаружили заминированный автомобиль полковника Генштаба РФ Алексея Егорова, который был подчиненным генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, взорванного в своей машине месяц назад.
Об этом пишут российские Telegram-каналы. Несколько дней назад авто Егорова появилась оскорбительная надпись, сделанная черной краской.
Белую Toyota Land Cruiser Prado нашли у заправки на Ленинском проспекте, недалеко от станции метро "Тропарёво" с привязанной к днищу коробкой. На месте происшествия, которое сразу оцепили, работали оперативные службы, кинологи с собаками и саперы.
По предварительным данным, владельцем внедорожника является 54-летней полковник ВДВ. В сети появилось фото автомобиля с надписью черной краской. Очевидцы сообщали, что слово "Черт" появилось на машине несколько дней назад.
Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", известный своими инсайдами, которые не всегда подтверждаются, предполагает, что заминированное авто принадлежит полковнику Алексею Егорову.
Он служит в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВС РФ и находился в подчинении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, взорванного в своей машине в конце апреля.
РосСМИ писали, что самым вероятным исполнителем убийства Москалика был уроженец Сум Игнат Кузин. Мужчина месяц проживал в одной многоэтажке с убитым.
Кузин припарковал начиненный взрывчаткой автомобиль с камерой слежения еще 16 апреля, а 25 апреля он взорвался. Однако в этот период вероятного убийцы уже не было в России.